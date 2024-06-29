تسريب في امتحانات الكيمياء أم خطأ.. وزير التربية يكشف التفاصيل

تفقد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مركزي ثانوية صور المختلطة وثانوية المساكن.

وقال بعد الجولة: “سعيد جدا لتواجدنا انا والرئيس نجيب ميقاتي لنزور مركزين للامتحانات الثانوية العامة في صور في الجنوب اللبناتي العزيز. اطلعت من الطلاب على سير الامتحانات وكان هناك رضى عام على طريقة طرح الاسئلة خصوصاً مادة الكيمياء والخيارات التي اعطيت للطلاب بحيث تمكنوا من الإجابة على هذه الأسئلة”.

وعن التأخير في توزيع المسابقات، نفى الوزير الحلبي وجود أي تسريب لأسئلة الامتحانات في انتشر على وسائل التواصل، مشيراً إلى أنه ت”بين ان مادة الكيمياء حصل فيها خطأ فاضطررنا لإعادة طبع الأسئلة من جديد وهذا الشيء ادى الى التأخير، وفي كل الأحوال الطالب حقه محفوظ ولن يفوته اي شيء، إذ سوف نعطي اوقاتا اضافية للطلاب. الأهم اجراء الامتحانات في جو من الامان والاستقرار”.

وهنأ الهيئة التعليمية ورؤساء المراكز والمواكبين وكل ادارة وزارة التربية “الذين اوصلونا الى هذه المرحلة والتهنئة الأكبر هي للطلاب. وقال: “الامتحانات لها رمزية واتينا إلى الجنوب الى جانب الرئيس ميقاتي لنقف الى جانب الطلاب وانا سأستمر بالجولة الى النبطية، رغم انشغال الرئيس ميقاتي بامور اخرى. سنطلع على اوضاعهم ومشاكلهم لانهم اولادنا ونقف الى جانبهم وخاصة في هذا الوقت”.

وختم: “يهمنا هذا الاستحقاق وأن يحوز الطالب على شهادة رسمية للانتقال من المرحلة الثانوية للمرحلة التعليمية الجامعية. كم هو مهم إجراء امتحانات رسمية في زمن المستحيل. هذه التجربة نجحنا فيها وأضأنا عليها وسوف نتابع إلى النهاية وننتظر إصدار النتائج”.

ثم غادر النبطية لمتابعة الجولة. وكان رافق الحلبي رئيس المنطقة التربوية في الجنوب احمد صالح ورئيسة دائرة التربية في الجنوب اماني شعبان ورئيس لجنة امتحانات الجنوب ديب فتوني.