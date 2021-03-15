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تسطير محضري ضبط وحجز بحق محلين في الشرحبيل.. والسبب

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 15 - مارس - 2021 2:34 مساءً
تسطير محاضر ضبط في منطقة الشرحبيل

تسطير محاضر ضبط في منطقة الشرحبيل

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سطر مفتشون من مصلحة الاقتصاد جنوبا محضري حجز وضبط بحق محلين لبيع المواد الغذائية في منطقة الشرحبيل بقسطا، بعد العثور على كميات من المواد الغذائية الاساسية، ولا سيما الملح والبهارات والرز والشعيرية والسكر والحليب والطحين والحبوب موضبة بأكياس شفافة ودون اي بيانات، الامر الذي يضع علامات استفهام ربطا بأن تكون هذه البضاعة مدعومة خصوصا بعد حادث التبليغ عن العثور على اكياس لمواد غذائية مدعومة فارغة تم رميها في احد شوارع الشرحبيل.

وجرى ذلك بمؤازرة من عناصر امن الدولة، وبمواكبة من شرطة بلدية بقسطا، وفي اطار جولة للاقتصاد على محال بيع المواد الغذائية والسوبر ماركت في منطقة الشرحبيل بقسطا للتأكد من عدم التلاعب بالسلع المدعومة من وزارة الاقتصاد في ظل تزايد عدد هذه الحوادث والتلاعب على حساب المواطنين.

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