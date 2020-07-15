تسعيرة المواصلات الجديدة بشكل رسمي.. السرفيس بـ3000 والفان بـ1500 ل.ل

اشار وزير الاشغال ميشال نجار في مؤتمر صحفي بعد لقائه اتحاد ونقابات النقل البري، الى ان اجتماعنا الاول كان منذ اسبوع واكثر، وقد تشكلت لجنة من وزارة الاشغال والاقتصاد والاتحادات، وقد تم دراسة الاسعار وملف قطع الغيار، وقد تم دراسة الموضوع بطريقة علمية، وتم الاتفاق على الموضوع.

واعلن انه وقع على التعرفة الجديد لقطاع النقل وهي ضمن بيروت الادارية 3000 للسيارات و1500 ليرة للميني باص، وهذه التعرفة تاخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين والقطاع، وعلى امل ان نكون قد وفقنا بالموضوع، والاهم ما في الموضوع الهيكلية العامة وليس التفاصيل، واضع على مسؤوليتي ان اضع خطة قطاع النقل البري على جدول اعمال الحكومة، لانه الخارطة الاساسية لكل قطاع النقل.

ولفت الى ان وجود هذا القطاع الحيوي مرتبط بعدة وزارات، وعلى وزارة الاقتصاد متابعة موضوع اسعار قطع الغيار، والداخلية عليها تطبيق القانون ووقف المخالفات النمر الخصوصية وغير الشرعية والسائقون غير اللبنانيين.

بدوره، رئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس دعا المغرضين والذين يبثون الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي الى تسليم المستندات الى القضاء والجميع مستعد للمثول امام القضاء.

واوضح ان الهدف من التعرفة الجديدة مراعاة مصلحة المواطن والسائق، وعلى وزارة الاقتصاد متابعة الاسعار، ونحن حاولنا ادخال قطع غيار السيارات ضمن السلة المدعومة للوزارة، والسؤال ما هي اهمية حبة الكاجو ليتم دعمها بينما لا يتم دعم قطع السيارات. ولفت الى ان هناك من يعتبرها مجحفة من السائقين والموظفين، ولكن هذا القطاع يعتاش منه السائقون.