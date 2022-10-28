الجمعة 3 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 28 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تسعيرة جديدة لربطة الخبز

منذ 46 دقيقة
الخبز لبنان

الخبز لبنان

A A A
طباعة المقال

صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، قرار رقم 56/ح.ش/2022، يتعلق بتعديل القرار رقم ‏‏53/ح.ش/ تاريخ 19 /9/2022، القاضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني “الابيض”، واعلان تسعيرة جديدة، مواكبة لانخفاض سعر ‏صرف الدولار‎.‎
‎ ‎
وحدد القرار سعر “الربطة” في الافران وتسلم من قبل الموزعين او الافران الى المتاجر دون زيادة (على الا تزيد الارباح في المتاجر ‏عن النسب الواردة في القوانين المرعية الاجراء) على كافة الاراضي اللبنانية وفقا لما يلي‎:‎
‎- ‎ربطة حجم صغير على الا يقل وزنها عن 340 غراما 10,000 ل.ل (عشرة الاف ليرة لبنانية) كحد اقصى‎.‎
‎- ‎ربطة حجم وسط على الا يقل وزنها عن 835 غراما 17,000 ل.ل (سبعة عشر الف ليرة لبنانية كحد اقصى‎.‎
‎ ‎
ربطة حجة كبير على الا يقل وزنها عن 10107 غرام 21,000 ل.ل (واحد وعشرون ألف ليرة لبنانية) كحد اقصى‎.‎

    المزيد من أخبار لبنان

    إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"
    "الريجي": 14 ألف كيلوغرام من المنتجات التبغية المهرّبة صودرت منذ بداية السنة
    أشرف ريفي
    ريفي: هذا أمر لا يجوز استمراره!‏
    الوطنيين الأحرار
    "الأحرار": لإنشاء صندوق سيادي يعنى بعائدات القطاع النفطي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بالفيديو.. صاحبة الصور "المرعبة" تكشف عن وجهها الحقيقي على محطة إيرانية
    الدولار
    الدولار يرتفع بعد عمليات بيع مكثفة
    توقعات الطقس في لبنان
    تجهزوا للمنخفض الجوي البارد.. إليكم موعده!