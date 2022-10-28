تسعيرة جديدة لربطة الخبز

صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، قرار رقم 56/ح.ش/2022، يتعلق بتعديل القرار رقم ‏‏53/ح.ش/ تاريخ 19 /9/2022، القاضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني “الابيض”، واعلان تسعيرة جديدة، مواكبة لانخفاض سعر ‏صرف الدولار‎.‎

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وحدد القرار سعر “الربطة” في الافران وتسلم من قبل الموزعين او الافران الى المتاجر دون زيادة (على الا تزيد الارباح في المتاجر ‏عن النسب الواردة في القوانين المرعية الاجراء) على كافة الاراضي اللبنانية وفقا لما يلي‎:‎

‎- ‎ربطة حجم صغير على الا يقل وزنها عن 340 غراما 10,000 ل.ل (عشرة الاف ليرة لبنانية) كحد اقصى‎.‎

‎- ‎ربطة حجم وسط على الا يقل وزنها عن 835 غراما 17,000 ل.ل (سبعة عشر الف ليرة لبنانية كحد اقصى‎.‎

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ربطة حجة كبير على الا يقل وزنها عن 10107 غرام 21,000 ل.ل (واحد وعشرون ألف ليرة لبنانية) كحد اقصى‎.‎







