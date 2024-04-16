تسعيرة جديدة للمحروقات.. كم بلغ سعر قارورة الغاز؟

أعلنت المديرية العامة للنفط، التابعة لوزارة الطاقة والمياه في لبنان، عن تحديث جديد في أسعار المحروقات، حيث شهدت صفيحات البنزين ارتفاعا ملحوظا بمقدار 10000 ليرة لبنانية، بينما شهد سعر صفيحة المازوت انخفاضًا بقيمة 6000 ليرة.

ولم يخلُ الغاز من هذه التحديثات، حيث انخفض سعره بمقدار 8000 ليرة لبنانية.

ارتفاع سعر صفيحتَي البنزين 10000 ليرة والمازوت 6000 ليرة وانخفاض سعر الغاز 8000

وأصبحت أسعار المحروقات السّائلة على الشّكل الآتي:

-صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1767.000 ليرة.

-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1805.000 ليرة.

-صفيحة المازوت: 1,568,000 ليرة.

-قارورة الغاز: 927.000 ليرة.

وتأتي هذه التحديثات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان، حيث يشهد الوقود تقلبات متكررة في الأسعار نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية.

ويعتبر ارتفاع أسعار الوقود ضغطًا إضافيًا على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المعتمدة على النقل والطاقة، حيث يشعر الكثيرون بالقلق إزاء هذه الزيادات المتكررة في أسعار الوقود، خاصة مع تأثيرها على تكلفة المعيشة والتشغيل للأسر والشركات على حد سواء.