تسعيرة مسائيّة جديدة لـ "الدولار الأسود".. كم سجّل؟

سجل دولار السوق السوداء مع ساعات المساء الأولى، اليوم الخميس، تسعيرة تتراوح بين 79200 و79600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

مع الإشارة إلى أنّ سعر صرف الدولار سجّل صباح اليوم، تسعيرة تتراوح بين 80000 و80500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

هذا وصعّد المودعون في بيروت اليوم بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وإضراب جمعية المصارف، للمطالبة بأموالهم المحجوزة منذ أربع سنوات.

إذ تم إشعال النيران في فرنسبنك وبنك عودة في منطقة “بدارو”، فيما تم خلع باب مصرف “الاعتماد اللبناني”، وكانت هناك محاولة لإشعال النيران لكن تم منع المودعين من ذلك من قبل سكان المبنى، وكانت الوجهة الرابعة للمودعين بنك بيبلوس، حيث تم تكسير المبنى بالحجارة، وكتب على باب المصرف “صرخة جمعية المودعين”.

أما الوجهة الخامسة كانت بإتجاه بنك “BBAC” حيث نجح المواطنون باقتحام البنك ورمي الأرواق من داخل المصرف، وكان فوج الإطفاء قد وصل إلى المصرف المذكور لاطفاء الحريق، كما وكان هناك تواجد للجيش اللبناني وقوى مكافحة الشغب.