تسع إصابات بمتحور دلتا.. ووزير الصحة يناشد!

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال “حمد حسن” عبر حسابه على موقع تويتر عن تسجيل تسع إصابات وافدة من متحور دلتا خلال الفترة الأخيرة: أثيوبيا، الرياض، الإمارات، بغداد؛ وما زالت جهود الوزارة منكبّة لتخفيض الإصابات واحتوائها.

وناشد حسن الجميع مشاركتنا المسؤولية للحفاظ على ما أنجزنا؛ لبنان ما بقى يحمل؛ مؤكداً أن اللقاح والإجراءات الوقائية واجب على الجميع.

تم تسجيل تسعة إصابات وافدة من متحور دلتا خلال الفترة الأخيرة: أثيوبيا، الرياض، الإمارات، بغداد؛ وما زالت جهود الوزارة منكبّة لتخفيض الإصابات واحتوائها؛

نناشد الجميع مشاركتنا المسؤولية للحفاظ على ما أنجزنا؛ لبنان ما بقى يحمل؛

اللقاح والإجراءات الوقائية واجب على الجميع — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) July 2, 2021