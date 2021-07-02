الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تسع إصابات بمتحور دلتا.. ووزير الصحة يناشد!

2 - يوليو - 2021
وزير الصحة حمد حسن

وزير الصحة حمد حسن

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال “حمد حسن” عبر حسابه على موقع تويتر عن  تسجيل تسع إصابات وافدة من متحور دلتا خلال الفترة الأخيرة: أثيوبيا، الرياض، الإمارات، بغداد؛ وما زالت جهود الوزارة منكبّة لتخفيض الإصابات واحتوائها.

وناشد حسن الجميع مشاركتنا المسؤولية للحفاظ على ما أنجزنا؛ لبنان ما بقى يحمل؛ مؤكداً أن اللقاح والإجراءات الوقائية واجب على الجميع.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الجمهورية ميشال عون
    عون: لبنان ملتزم بقرار 1701.. وهوكشتاين في لبنان نهاية الأسبوع
    وزير الطاقة ​وليد فياض
    بعد عرض الفيول الإيراني.. كيف علّق وزير الطاقة؟
    اقفال المحال التجارية في لبنان
    بالصورة: مذكرة إدارية بالإقفال لمناسبة رأس السنة الهجرية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معمل الزهراني
    تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
    الدولار
    ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
    هيكتور حجار
    هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟