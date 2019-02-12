تسلم عون دعوة لحضور القمة العربية الاوروبية
تسلم الرئيس ميشال عون دعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لحضور القمة العربية الاوروبية في شرم الشيخ يومي 24 و25 شباط الجاري.
ونقلها اليه السفير المصري في بيروت نزيه النجاري.
المصدر وكالات
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تسلم الرئيس ميشال عون دعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لحضور القمة العربية الاوروبية في شرم الشيخ يومي 24 و25 شباط الجاري.
ونقلها اليه السفير المصري في بيروت نزيه النجاري.
المصدر وكالات
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