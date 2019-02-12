تسلم عون دعوة لحضور القمة العربية الاوروبية

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تسلم الرئيس ميشال عون دعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لحضور القمة العربية الاوروبية في شرم الشيخ يومي 24 و25 شباط الجاري.

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ونقلها اليه السفير المصري في بيروت نزيه النجاري.

 

المصدر وكالات

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