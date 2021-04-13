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تسليم أجهزة تنفس لخمس جمعيات في طرابلس مقدمة من الشيخ بهاء الحريري

13 - أبريل - 2021
تسليم أجهزة تنفس لخمس جمعيات في طرابلس مقدمة من الشيخ بهاء الحريري

تسليم أجهزة تنفس لخمس جمعيات في طرابلس مقدمة من الشيخ بهاء الحريري

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وزعت بلدية طرابلس 5 أجهزة تنفس اصطناعي مقدمة من بهاء الدين الحريري، في لقاء أقيم في “حديقة الملك فهد” في المدينة، في حضور رئيس البلدية الدكتور رياض يمق، رئيس “لجنة إدارة الكوارث” عضو المجلس البلدي المهندس جميل جبلاوي، رئيس اللجنة الطبية في المجلس البلدي الدكتور صفوح يكن، ومسؤولين وممثلين عن خمسة جمعيات استفادت من الهبة، هي: “الكشاف المسلم”، “جهاز الطوارئ والاغاثة”، “هيئة الإسعاف الشعبي”، “للخير أنا” و”انت أجيال”.

بعد الكشف على الأجهزة، تحدث يمق، فقال: “نجتمع في حديقة الملك فهد في طرابلس في رحاب المنصة الدائمة التي تديرها لجنة إدارة الكوارث في المجلس البلدي برئاسة عضو المجلس المهندس جميل جبلاوي، لتوزيع خمسة حصص لبعض الجمعيات، كل حصة عبارة عن جهاز تنفس ومستلزماته، وهذه الأجهزة الضرورية هبة مقدمة من السيد بهاء الدين الحريري. وبالرغم من تعاون الكثير من الجمعيات الناشطة مع البلدية في مساعدة المواطنين والمحتاجين والمرضى وغيرهم، وبما ان الحصص خمسة تم توزيعها لخمس جمعيات، وفور وصول اي مساعدات، سيتم تخصيصها لجمعيات أخرى”.

بعد ذلك سلم يمق وجبلاوي ويكن الأجهزة للمستفيدين.

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