تسليم المتهم بقتل هشام الشعار الى المعلومات في عكار

عقد في دارة مفتي عكار السابق القاضي الشرعي الشيخ اسامة الرفاعي في بلدة ببنين لقاء لال البستاني – الرفاعي تم خلاله تسليم المتهم بقتل ابن بلدة عكار العتيقة الشاب هشام الشعار الى رئيس مكتب شعبة المعلومات في عكار النقيب عمر السيد.

اثر اللقاء صدر عن عائلة الرفاعي – البستاني في بلدة ببنين – عكار بيان جاء فيه: “استكمالا لمساعي الخير التي قام بها سماحة مفتي عكار السابق وقاضيها الشرعي الشيخ الدكتور اسامة الرفاعي وعلى اثر المصاب الاليم الذي راح ضحيته ابن عزيز علينا المرحوم هشام الشعار (ابن بلدة عكار العتيقة) ونظرا لما رافق الحادثة من تجنيات على الضحية والحقيقة وعلينا من اختلاقات وروايات كاذبة وفبركات لسنا بوارد ذكرها. واحتراما منا لتلك الدماء الزكية الطاهرة ووقوفا مع اهلنا آل الشعار ومع انفسنا ولأن قوة الحق هي شرف، فقد قامت عائلة ال البستاني – الرفاعي بخطوات عملية وجريئة تليق بها وبنسبها وسلمت المتهم لشعبة المعلومات في محافظة عكار بشخص رئيس المكتب النقيب عمر السيد، من تلقاء نفسها الى الاجهزة الامنية لاستكمال ما بدأت به ولقطع الطريق على المصطادين بالماء العكر واصحاب الفتن وذلك مساء اليوم في دارة سماحة المفتي في بلدة ببنين – عكار”.

وختم البيان: “واننا كعائلة آل البستاني – الرفاعي لنا ملء الثقة بجميع الاجهزة القضائية والامنية في احقاق الحق والعدالة”.