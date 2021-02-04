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تسليم وتسلم في قيادة القطاع الغربي لليونيفيل

4 - فبراير - 2021
تسليم وتسلم في قيادة القطاع الغربي لليونيفيل

تسليم وتسلم في قيادة القطاع الغربي لليونيفيل

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سلم لواء “ساساري” قيادة القطاع الغربي لليونيفيل الى لواء “تاوريننسي” ضمن مهمة قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان “اليونيفيل”.

وأعرب رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال ستيفانو ديل كول، عن تقديره وامتنانه لعناصر القطاع الغربي لليونيفيل على “النتائج التي تم الحصول عليها في الميدان”، مثمنا عملهم “في ظل السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الدقيق الذي تفاقم بسبب حالة الطوارئ الصحية المستمرة”.

ونوه “بدور قوات حفظ السلام الإيطالية الذي تميز بحيادية وشفافية في ضمان مراقبة وقف الأعمال العدائية والتعاون الاستراتيجي مع الجيش اللبناني في سبيل أمن واستقرار منطقة العمليات، خاصة على طول “الخط الأزرق”.

ثم أشار إلى “ديناميكية عمل مكتب التعاون المدني العسكري لصالح السكان”، فأكد “السمات المميزة لمهمة لواء “ساساري” المغادر، والتي تميزت بالعمل على مكافحة الطوارئ الصحية نتيجة كورونا في منطقة عملياتهم، مع إيلاء اهتمام خاص لدعم المؤسسات العامة وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي من خلال تطوير المشاريع الحيوية المفيدة ذات استمرارية لمواجهة الصعوبات والأزمة الخانقة التي تجتاح البلاد”.

وأقر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس “بنجاح البعثة”، وسلط الضوء في رسالة بعث بها إلى الجنرال دل كول على “التوازن المطلق الذي حققته القبعات الزرقاء خلال حالة الطوارئ الوبائية، إنسجاما وولاية التفويض، إضافة الى التنويه بمساعدة الجيش اللبناني عقب الانفجار في مرفأ بيروت”.

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