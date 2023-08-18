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بالصور - عبود أقفل مطعماً لتسببه بتسمم عدد من الأشخاص!

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 18 - أغسطس - 2023 3:24 مساءً
الرقابة الصحية - بلدية بيروت

الرقابة الصحية - بلدية بيروت

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أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان أن “محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً حمل الرقم 788/ب تاريخ 18 آب 2023 يتعلق بإقفال أحد المطاعم في مدينة بيروت بالشمع الأحمر لتسببه بحالات تسمم غذائية لبعض المواطنين”.

وأضاف البيان، “بناء على كشف المراقبين الصحيين في مصلحة الصحة العامة، وبناء على اقتراح مدير مصلحة الصحة العامة بالتكليف، يقرر ما يلي: “المادة الأولى: يقفل وتوضع الأختام على مطعم “جهاد”، الكائن في العقار رقم ١٦٦٥ من منطقة المزرعة العقارية – طريق الجديدة، بسبب مخالفته للأنظمة الصحية وعدم التزامه بالمعايير الصحية المطلوبة والتسبب بحالات تسمم غذائية لبعض المواطنين الأمر الذي يهدد السلامة العامة”.

وتابع، “المادة الثانية: تكلف مصلحة الصحة العامة بمؤازرة من شرطة بيروت تنفيذ هذا القرار”.

واستكمل، “المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.

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