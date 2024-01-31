تسهيلاً لحركة المرور.. خلية نحل لجرف الثلوج وتصريف مياه الأمطار

بتوجيهات من وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، تواصل آليات مراكز جرف الثلوج التابعة للوزارة والمنتشرة على السلسلتين الشرقية والغربية، أعمالها ليلاً ونهاراً بفتح الطرقات الجبلية ورفع الثلوج عنها، وذلك تسهيلاً لحركة المرور.

هذا ما أكده بيان صادر عن وزارة الأشغال العامة والنقل، والذي أضاف أن “جميع المعنيين من رؤساء مراكز ومياومين وعمال مستخدمين، يعملون باستمرار كخلية نحل متكاملة لضمان فتح مسارب على الطرقات الجبلية ولا سيما في المناطق المرتفعة والتي تتكوّن عليها طبقات كثيفة من الثلوج، فضلاً عن أن فِرَق المراكز تهتمّ بالتعامل مع الجليد الذي يتكوّن عليها، وذلك منعاً لحدوث خطر انزلاق السيارات والآليات السالكة عليها”.

وختم: “إضافة إلى ما تقدم، ولأجل تكامل الأعمال الآنفة الذكر، فإن التوجيهات كانت قد أعطيت أيضاً من قِبل الوزارة لجميع متعهّديها، بمتابعة أعمال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على جميع الأوتوسترادات والطرقات المصنَّفة ضمن نطاق صلاحيات الوزارة”.