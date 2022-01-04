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“تسونامي كورونا” في لبنان.. 25% من فحوصات الـ”PCR” إيجابية

منذ 5 ساعات
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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كشفت معلومات صحفية عن ارتفاع كبير في إصابات “كورونا” في لبنان التي ستتخطى نسبتها الـ25 في المئة من الفحوصات.

ولفتت المعلومات إلى ضرورة التزام المواطنين فترة الحجر 5 أيام بعد مخالطة أحد أتت نتيجته إيجابية والقيام بفحص الـ”PCR” في اليوم الخامس لأن الفيروس بحاجة إلى أن يتكاثر في الجسم.

وعلى الرغم من الموجة الجنونية التي يمرّ بها لبنان، إلا أن وزير الصحة فراس أبيض أوضح اليوم أن قرار الإقفال لا يزال قيد الدرس.

وقال: “الأعداد اليومية للإصابة بفيروس كورونا تتزايد، وفي نفس الوقت، لدينا قلق على الوضع الاستشفائي، مع أن الوضع في المستشفيات لغاية الآن لا يزال تحت السيطرة، ولم يزد عدد المرضى فيها وفي العناية الفائقة بشكل كبير، لكن المطلوب منا أن نكون على درجة من الجهوزية والاستعداد في حال تزايد هذه الأرقام”.

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