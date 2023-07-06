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تشاؤم شديد في مقاربة المشهد.. تحضّروا للأسوأ

منذ ساعة واحدة
قصر بعبدا

قصر بعبدا

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أفادت مصادر لصحيفة “الجمهورية” بأنّ مستويات سياسية مسؤولة باتت تقارب المشهد السياسي والرئاسي بتشاؤم شديد، وتدعو في مجالسها إلى أن نتحضر للأسوأ، ذلك أن الطريق الداخلية الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى انفراج وإنقاذ، والمتمثل بجلوس الأطراف إلى طاولة الحوار للتوافق والتفاهم، قطعه رافضو هذا الحوار والساعون عن قصد إلى خراب البصرة.

وأشارت إلى أنّ الفرج المنتظر من الخارج سيطول انتظاره وقد لا يأتي، فحتى الآن، لم نلمس أو نتلق ما يفيد عن اندفاعة خارجية جدية في المساعدة على إنضاج حل يعجّل بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة.

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