الأربعاء 9 شعبان 1444 ﻫ - 1 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"تشخيص وضع لبنان" بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووفد صندوق النقد

منذ 46 دقيقة
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

A A A
طباعة المقال

بحثت اله‍يئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة القاضي كلود كرم وحضور عضوي الهيئة القاضية تريز علاوي والدكتور جو معلوف، مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة السيدة تينا برجالياني بعد ظهر اليوم، في مقرها في فردان – البريستول، حيث عقد اجتماع شارك فيه من واشنطن أحد كبار موظفي الصندوق، في المرحلة التي وصلت إليها عملية تأسيس الهيئة والعقبات التي تحول دون إتمام مهامها.

وعرضت برجالياني تصورها الأولي لتشخيص الوضع في لبنان طارحة بعض الاستفسارات والأسئلة حول مهام وأولويات الهيئة لهذه السنة، مؤكدة أن الغاية من زيارتها اليوم للهيئة تأتي جزء من مشروعها التقييمي لحوكمة الهيئة من ضمن دراستها الشاملة للوضع في لبنان.

وأوضحت أن هذا العمل يتمّ بالتعاون مع مختلف السلطات والمؤسسات المستقلة كمصرف لبنان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأعضاء الجسم القضائي والمجتمع المدني لفهم الوضع تمهيدا لإعداد التقرير النهائي والتوصيات التي سوف تسلم إلى الحكومة اللبنانية التي وعدت بنشرها، آملة أن يساهم هذا العمل في تقوية الحوكمة ومكافحة الفساد في لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
    سلسلة لقاءات لمولوي في تونس: لبنان حريص دائمًا على الأمن العربي
    عناصر من قوى الأمن
    قوى الأمن تُعمّم صورة مفقودة.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولندي يردّ على تساؤلات حول إمكانيّة وقوع زلزال في لبنان.. ماذا قال؟

    الأكثر قراءة

    طوني نمر
    الكشف عن تحرّك الفالق الشمالي لخليج الإسكندرون.. كيف سيتأثّر لبنان؟
    الشابة اللبنانية كريستا ماريا أبو عقل
    إنجاز فنيّ جديد.. شابة لبنانيّة تفوز على منافسها في "ذا فويس" كندا
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    زلزال تركيا - سوريا
    العالم الهولندي يثير الجدل مجدداً.. هزة جديدة وقوية خلال ايام