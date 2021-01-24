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تشدد في ضبط مخالفات قرار التعبئة العامة

منذ 27 دقيقة
محضر ضبط

محضر ضبط

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قامت دورية مشتركة من عناصر الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي بإخلاء كورنيش الميناء البحري من المواطنين الذين خرجوا للتنزه مخالفين قرار منع الخروج والولوج من المنازل إلا عند الضرورات القصوى وبإذن من قوى الامن الداخلي.

وطلبت العناصر الامنية والعسكرية من الاشخاص المتواجدين على الكورنيش مغادرة المكان فورا، والتزام المنازل تطبيقا لقرار التعبئة العامة، محذرين من تسطير محاضر ضبط في حق المخالفين.

في سياق متصل، نظمت القوى الامنية وسرية السير في صور محاضر ضبط بالسيارات والدرجات النارية المخالفة مشددة الالتزام بقرار التعبئة العامة.

كما أقامت حواجز ثابتة عند مداخل المدينة وعملت على التدقيق بالأوراق الثبوتية وفي التصاريح للتأكد من صلاحيتها وفق المعيار والقوانين المرعية الإجراء.

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