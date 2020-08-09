تشغيل رافعتين عملاقتين في مرفأ بيروت واتصالات لاستقبال بواخر القمح

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جهودا مكثفة وعملا متواصلا على مدار الساعة يجريها رئيس الاتحاد العمالي العام ونقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت الدكتور بشارة الاسمر، بالتنسيق مع أمين سر مجلس الادارة توفيق لطيف ومديري ورؤساء المصالح في الادارة ومشغل محطة المستوعبات، بدعم من قيادة الجيش وبالتنسيق مع الاجهزة والادارات المعنية، لاعادة تشغيل محطة المستوعبات.

وأسفرت النتيجة الاولية لهذه الجهود، عن تشغيل رافعتين عملاقتين يوم أمس، لاستكمال خدمة سفينة كانت موجودة على الرصيف 16 التابع للمحطة.

كما أن هذه الجهود ستستمر وصولا الى تشغيل تدريجي لمحطة المستوعبات اعتبارا من الاسبوع المقبل، وبالتالي تسليم السلع والبضائع الى أصحابها، بهدف تأمين الامن الغذائي للمواطنين، حفاظا على مصالح المتعاملين مع المرفأ.

كما تجري اتصالات حثيثة لتأمين رصيف بديل لاستقبال بواخر القمح، وتسليمها مباشرة بالتنسيق مع إدارة الاهراء في مرفأ بيروت.