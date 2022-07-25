تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ

أفاد مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان “المركزية” أن “معمل دير عمار الحراري سيخرج عن الخدمة اليوم بين ساعات بعد الظهر والمساء بسبب نفاد المازوت، وعمدت المؤسسة أمس إلى تشغيل معمل الزهراني تفادياً لأي انقطاع شامل للتيار الكهربائي، من دون أن يطرأ أي تغيير في وضعية التقنين بل سيبقى على حاله”.

ويكشف أن “مخزون المازوت في معمل الزهراني يكفي لمدة 6 أيام فقط، وستبذل المؤسسة قصارى جهدها ولن تترك وسيلة لاستخدامها كي تبقى تؤمّن التيار لمرافق الدولة الأساسية كمطار بيروت والمرفأ ومؤسسات المياه والجامعة اللبنانية… في انتظار وصول باخرة صغيرة جداً في الأيام القليلة المقبلة محمَّلة بـ28 ألف طن فقط تكفي شهراً، لكن المؤسسة مضطرة إلى تشغيل ماكينة واحدة لتأمين التيار للمرافق العامة الأساسية.

“كهرباء لبنان” صادقة..

التطورات الأخيرة دلّت، وفق المصدر ذاته” إلى “مدى صدقيّة مؤسسة كهرباء لبنان في البيانات التي تُصدرها والتي تشرح تطورات وضع التيار الكهربائي “أوّل بأوّل” وتنقل الواقع كما هو، وتنفّذ ما تورِده في تلك البيانات… وفي المقابل تتخذ إجراءات احترازية أظهرت جدواها في التوقيت والمضمون، وإلا لكان البلد مع مرافقه العامة دخل في عتمة شاملة لا تُحمَد عقباها”.