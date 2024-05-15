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تشققات وأصوات في بعض الجدران.. وزارة مهددة بالإنهيار!

منذ 39 دقيقة
وزارة الشباب والرياضة

وزارة الشباب والرياضة

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طلب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس من الموظفين، إخلاء مبنى الوزارة الكائن في شارع سامي الصلح في بيروت، بعد حصول تشققات وسماع أصوات في بعض الجدران.

وأبلغ كلاس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتواصل مع وزير الأشغال العامة علي حمية ونقيب المهندسين فادي حنا حيث تم ارسال وفد هندسي من الجهتين. وتقرر منع دخول أي موظف أو مواطن إلى المبنى بانتظار افراغ المستودع من قبل الدفاع المدني من المياه، بعد التواصل مع العميد ريمون خطار، على ان يتم اجراء الكشف بعد ذلك واتخاذ القرار النهائي، كما تم عزل الكهرباء عن المبنى.

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