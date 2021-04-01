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تشكيلة الـ 24 وزيرًا بين جس النبض وسقوط الإقتراح

1 - أبريل - 2021
الحكومة

طاولة مجلس الوزراء

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في معلومات خاصة بـ”صوت بيروت انترناشونال” من مصادر رئاسية معنية بتشكيل الحكومة ، أن تشكيلة الـ 24 وزيرًا مازالت فكرة من دون ان تتبلور إلى اسماء وتوزيع حقائب .

وتضيف المعلومات حين يحمل الرئيس المكلف لائحة من 24 وزيرًا ويصعد بها إلى قصر بعبدا ، ليناقشها مع رئيس الجمهورية ، يمكن القول عندها أن هناك حكومةُ من 24 وزيرًا .

دون ذلك ، ما يُحكى مجرد جس نبض لا أكثر ولا أقل، وهذا ما يمكن اعتباره إما مناورة وإما سقوط الإقتراح قبل ولادته ، ودائمًا بحسب مصادر رئاسية معنية بالتشكيل .

وتعتبر المصادر ان سفر الرئيس المكلَّف ليس مؤشرًا إيجابيًا في مسار التشكيل.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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