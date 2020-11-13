تشكيل الحكومة “حلم”؟

كشفت معلومات صحفية أنه قد يحصل لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في الساعات القليلة المقبلة للبحث في الوضع الحكومي.

كما أشارت المعلومات إلى أن الايجابية في ملف تشكيل الحكومة مجرّد كلام لا يعكس الحقيقة والعراقيل لا تزال موجودة لا بل تشتدّ أكثر.

ولا يزال الغموض يلف الملف الحكومي من دون أي بوادر سلبية ما يصعب عملية التكليف ويشكل خطراً أكبر على مستقبل لبنان بشكل عام.

وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، الحريري، بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب اعتذار مصطفى أديب في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، لتعثر مهمته في تشكيلها، بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب السابق.

وبينما تحدثت مصادر حزبية عن ملامح تلك العقبات، كشف مصدران مطلعان على تشكيل الحكومة، عن أنها أدت لتأخر التوصل إلى تصور نهائي للتشكيلة.