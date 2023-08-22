تشنّج واستنفار تزامنًا مع اجتماع السفارة الفلسطينيّة.. ماذا حصل في عين الحلوة؟

عقدت هيئة العمل الفلسطيني في لبنان اجتماعًا في سفارة دولة فلسطين في لبنان، اليوم، لمتابعة الأوضاع الأمنية والاجتماعية في مخيم عين الحلوة، “لا سيما الأحداث المؤسفة الأخيرة، التي تلت جريمتي الاغتيال” في حضور سفير دولة فلسطين في لبنان ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وممثل عن قيادة الجيش وعن كل من حركة أمل والتنظيم الشعبي الناصري.

واتسم الاجتماع “بروح من المسؤولية العالية ومستوى التفاهم والتكامل حول المعطيات والرؤى التي تم تبادلها بين المجتمعين كافة، والتي استندت إلى تقرير لجنة التحقيق المكلفة من هيئة العمل الفلسطيني المشترك، حيث تم الاتفاق على آليات المتابعة تبدأ بتسليم المشتبه بهم بجريمة الاغتيال وكل من تظهره التحقيقات بمرجعية الدولة اللبنانية إلى القضاء اللبناني”.

وخلص المجتمعون إلى تأكيد حرصهم على ضرورة توفير الأمن والأمان والطمأنينة وسبل الحياة الكريمة لأهالي مخيم عين الحلوة والجوار اللبناني.

يأتي ذلك فيما أفيد عن أجواء تشنج وتوتر سادت عين الحلوة بالتزامن مع انعقاد الاجتماع، فيما طلبت حركة فتح من العسكريين التوجه إلى النقاط والمكاتب، في حين شهدت بعض المناطق داخل المخيم حركة نزوح كثيفة، خشية اندلاع المواجهات العسكرية مجددًا في ضوء التوجه إلى عدم تسليم المتورطين في الحوادث الأخيرة.

وعلم أن حركة فتح حددت مهلة زمنية معينة لتسليم المطلوبين.