تشييع الشهيد شوقي محمد علوش بعد العثور على جثته امس في مرفأ بيروت

شيع اهالي بلدة حومين الفوقا الشهيد شوقي محمد علوش الذي قضى في انفجار مرفأ بيروت اثناء عمله في اهراءات القمح.

ونقلت سيارة اسعاف تابعة للهيئة الصحية الاسلامية الجثمان من بيروت في موكب حاشد الى بلدته، بعدما عثر على جثته امس، حيث سجي لبعض الوقت في منزله، لينقل بعدها الجثمان على الأكف وقد لف بالعلم اللبناني في موكب باتجاه جبانة البلدة، بمشاركة رئيس بلدية حومين الفوقا فادي نعمة وشخصيات، وام الصلاة على الجثمان الشيخ غالب حلال، ليوارى في الثرى في روضة البلدة.