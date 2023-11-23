تشييع نجل النائب محمد رعد.. صفي الدين: معركة غزة من أشرف المعارك ونتنياهو عاجز

شيّعت بلدة جباع الجنوبية عباس محمد رعد (سراج)، نجل رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، والذي استشهد مع 5 آخرين من عناصر “حزب الله” بغارة إسرائيلية على بلدة بيت ياحون ليل أمس.

وقد حضر التشييع رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” هاشم صفي الدين، والسفيران الإيراني والعراقي، ونواب كتلتَي “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير”، وعدد من ممثّلي الفصائل الفلسطينية في لبنان، إضافة إلى حشد من رؤساء البلديات والشخصيات الحزبية.

وفي كلمة خلال التشييع، توجّه صفي الدين إلى النائب رعد قائلًا: “أنتم من ربيّتم وأخذتم بحكمتكم وعلمكم وجهادكم أبناء الوطن إلى طريق الجهاد، اليوم أنت يا حاج أبو حسن تُقدّم نموذجاً طالما تحدّث عنه حزب الله وفعله الكثير من القادة، أنت اليوم تُثبت من جديد أن القيادة هي فعل حضور في الميدان”.

وفي الشأن السياسي، قال: “هذه الدماء تقول إنّ مقاومتنا نضعها من أجل فلسطين وغزة.. مقاومتنا تؤكد أنّها ستبقى حاضرة في الميدان دفاعًا عن الوطن ودفاعاً عن قيمنا ومقدّساتنا وما نعتقد به من حرية يجب أن يناله الشعب الفلسطيني المظلوم”.

وشدد على أن المقاومة لا تُقهر وقويّة ولا يمكن لأحد أن يسحقها ومعركة غزة هي من أشرف المعارك وشعبها هو من أشرف الشعوب، وأضاف أنّه “حينما يلجأ نتنياهو إلى الصفقة يعني أنّه عاجز عن تحرير الأسرى بالقوّة وعاجز عن القضاء على حماس”.

كما أكد أنّه “سنكمل هذا الدرب مع الشهداء، وسنقّدم التضحيات ونثبت على هذا الخط”.