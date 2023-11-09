تصاعد العدوان الإسرائيلي وشؤون تشريعية على طاولة بري

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية.

كما عرض بري لآخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء تصاعد العداون الإسرائيلي على قطاع غزة والقرى الحدودية اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة وشؤونًا تشريعية، خلال لقائه رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب سجيع عطية.

وعرض بري أيضًا الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونًا تشريعية خلال استقباله عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل ابو فاعور.

كما استقبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.