تصاعد حدة الاشتباكات في عين الحلوة.. وعدد القتلى والإصابات إلى ارتفاع

تصاعدت حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة ظهراً في حي حطين وجبل الحليب غرب المخيم، وسرعان ما امتدت الى المحاور التقليدية في البركسات والطوارئ والبستان اليهودي، واستخدم خلالها طرفا النزاع حركة “فتح” والمجموعات المتشددة الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية واسلحة القنص التي طاولت اماكن بعيدة عن محاور القتال وصولا الى مدينة صيدا، حيث اصيبت سيارة بشظايا صاروخية قرب الماكدونالدز عند الطرف الجنوبي الغربي للمدينة وسقوط جريح ، فيما سجل مقتل شادي عيسى في حي حطين وجرح 7 آخرين.

وكان الرصاص الطائش طال حسبة صيدا غرب المخيم، حيث أصيب عامل مصري برصاصة في رجله عملت سيارة اسعاف على نقله الى المستشفى للمعالجة، في حين اصيب اثنان وقتل آخر برصاصة طائشة بالقرب من المسلخ في منطقة الغازية، ونقلت جثته الى مستشفى الراعي في صيدا .