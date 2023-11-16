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تصاعد في حدّة التوتر جنوباً.. وحزب الله يقصف "هرمون"

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2023 5:05 مساءً
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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أعلن حزب الله عن استهداف مقاتليه موقع هرمون الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة، بعد ظهر اليوم الخميس.

تزامناً مع ذلك، اشتد القصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث قالت حزب الله إنه أطلق صواريخ على ثمانية مواقع عبر الحدود وقالت إسرائيل إنها ردت بنيران المدفعية.

وفي تصريحات على مدار اليوم، قال حزب الله  إنه ضرب ثمانية مواقع في إسرائيل، بما في ذلك مجموعة من الجنود الإسرائيليين وثكنة ومواقع عسكرية أخرى.

وقال مصدر أمني لبناني إن قصفا إسرائيليا، بما في ذلك ضربات بطائرات مسيرة، أصاب ما لا يقل عن اثنتي عشرة قرية على طول الحدود الجنوبية للبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه ضرب “خلية” في لبنان حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل وأطلقت نيران المدفعية على أهداف أخرى.

وأضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في القصف على إسرائيل.

وقال المصدر الأمني ​​اللبناني إن اليوم هو أحد أكثر الأيام عنفا منذ أن بدأ حزب الله تبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية في أعقاب اندلاع الحرب بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتمثل أعمال تبادل النيران هذه أكثر أعمال العنف على الحدود دموية منذ أن خاضت إسرائيل وحزب الله حربا استمرت شهرا في عام 2006.

وقُتل أكثر من 70 من مقاتلي حزب الله و10 مدنيين في لبنان، كما قُتل 10 أشخاص بينهم سبعة جنود في إسرائيل. وفر آلاف آخرون من الجانبين بسبب القصف.

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