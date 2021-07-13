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تصاعد وتيرة الاحتجاجات أمام منزل فهمي.. والجيش يتدخل

13 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 13 - يوليو - 2021 11:19 مساءً
تصاعد وتيرة الإشكال أمام منزل فهمي

تصاعد وتيرة الإشكال أمام منزل فهمي

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أفاد مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” عن زيادة وتيرة التوتر في محيط منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال “محمد فهمي”، ووصول دوريات من الجيش اللبناني، وعناصر مكافحة الشغب لإبعاد المتطاهرين عن منزل الوزير.

حيث عملت القوى الأمنية على إبعاد المُتظاهرين من أمام منزل الوزير فهمي ولوحظ انتشارٌ أمني على المداخل المؤدية لمنزله .

وشهد محيط منزل الوزير محمد فهمي رمي المحتجين الحجارة بشكل كثيف، واطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع من قبل القوى الأمنية.

وذكرت صحيفة “النهار” أنّ “آلية مصفّحة تابعة لقوى الأمن الداخلي أمام منزل فهمي ومعلومات عن محاولة لإخراجه فيها”.

وذكر الصليب الأحمر اللبناني عبر “تويتر” أنّ 4 فرق تعمل على نقل الجرحى واسعاف المصابين من امام منزل الوزير فهمي.

وأفاد الجهاز الإعلامي في حزب “سبعة” في بيان عن “إصابة الأمين العام للحزب حسن شمص خلال التحرك أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي وتم نقله في الاسعاف”.

فيما أفادت مصادر طبية عن إصابة مصور تلفزيون “MTV” بجروح أثناء تغطيته للأحداث.

ولاحقاً أكد مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” أن قوى الأمن سيطرت على مدخل المبنى الذي يقطنه الوزير فهمي والطريق المحاذية وانسحب المتظاهرون من المكان.

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