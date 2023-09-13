تصاعد وتيرة الاشتباكات في عين الحلوة وإصابة 8 اشخاص

تصاعدت وتيرة الاشتباكات مساء على كافة محاور القتال في مخيم عين الحلوة، حيث تساقط الرصاص الطائش في انحاء مختلفة من مدينة صيدا وادى الى جرح 8 اشخاص بينهم اصابة خطرة، وأثنان من طواقم اسعاف الهمشري في منطقة البركسات.

يذكر أنه أعلنت سلطات الأمن اللبناني، الاثنين، الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة ومتابعة تسليم المطلوبين على خلفية أحداث العنف الأخيرة في المخيم التي خلّفت 10 قتلى وعشرات المصابين.

جاء ذلك في بيان للأمن العام عقب انتهاء اجتماع في بيروت مع هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، التي تضم ممثلين عن جميع الفصائل الفلسطينية، بدعوة من مدير عام الأمن العام بالإنابة إلياس البيسري، وحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن.

وذكر بيان الأمن اللبناني أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ومتابعة تسليم المطلوبين باغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء أبو أشرف العرموشي و4 من مرافقيه، وكذلك عبد الرحمن فرهود (الذي ينتمي إلى تجمع الشباب المسلم) للسلطات اللبنانية وفق آلية تم التوافق عليها، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي السياق، نقلت وكالة الأناضول عن مصدر فلسطيني مسؤول أن الاجتماع الذي تم مع الأمن العام اللبناني أكد تثبيت وقف إطلاق النار، وتكليف القوة الفلسطينية المشتركة لاستدعاء المتهمين (8 أشخاص) لتسليمهم للقضاء اللبناني.