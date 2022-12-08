الخميس 14 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 8 ديسمبر 2022 |
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تصدير الامتياز اللبناني إلى السعودية والعالم

منذ 7 دقائق
وزير الصناعة جورج بوشكيان

وزير الصناعة جورج بوشكيان

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اطلع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان من الملحق الاقتصادي في السفارة اللبنانية في المملكة العربية السعودية علي ابو علي على الجهود الكبيرة، التي يقوم بها بتوجيهات من السفير فوزي كبارة على صعيد فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية.

وأعدّت السفارة في هذا المجال “كاتالوغ” عن الصناعات الغذائية اللبنانية بعنوان “تصدير الامتياز اللبناني الى العالم”. ويتضمّن “الكاتالوغ” أسماء وعناوين مؤسسات صناعية في هذا القطاع، وأبرز الأصناف المصنعة.

وأكد بوشكيان “أهمية هذا العمل الذي يساهم في التسويق والترويج بطريقة ابداعية وجذابة في سوق شقيق ومتعطش للصناعة اللبنانية”. وأشاد بعمل السفير كبارة والملحق الاقتصادي أبو علي، مشدداً على “أهمية فتح القنوات مع الأسواق العربية حيث يهتم الأشقاء العرب بالمنتج اللبناني”.

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