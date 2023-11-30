"تصرف غير مقبول".. أبي رميا ينتقد تغيّب كلاس عن اجتماعات "الشباب والرياضة"

اجتمعت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب سيمون أبي رميا وحضور النواب الأعضاء، فيما أسف أبي رميا لـ”تغيب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس عن اجتماع اللجنة للمرة الرابعة”، مؤكدًا “أن الدعوة لحضور الجلسة وجهت للوزير وفقًا للمادة 31 من النظام الداخلي لمجلس النواب عبر كتاب رسمي وجه له عبر رئاسة المجلس وتسلم الوزير الدعوة من دون أن يرسل جوابًا أو يحضر”.

وشرح النائب أبي رميا دعوات اللجنة للوزير المتكررة والتي لم يتجاوب مع أي منها، حيث أنه “تواصل مع الوزير كرئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية في 19 تشرين الأول ثم وجه كتابًا رسميًا بالمباشر إلى الوزير كلاس لاجتماعين وبعدها أرسل كتابًا عبر رئاسة المجلس في 23 تشرين الثاني وأبلغه الأمين العام للمجلس أنه تم تسليم الكتاب للوزير الذي لم يجب على الدعوة ولم يحضر”.

وأوضح أبي رميا أنه وقبل اجتماع اليوم “تواصل معه وزير الثقافة محمد مرتضى مكلفًا من الرئيس نجيب ميقاتي للوقوف عند إشكالية حضور الوزير ووعده أن الأمور ستأخذ منحى إيجابيًا وأن الوزير سيحضر اجتماع اللجنة اليوم كما تم التواصل مع الرئيس نجيب ميقاتي واجتمع معه وكانت الأجواء أن الوزير سيحضر، فرحب بالامر حرصًا منه على التكامل والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خدمة للرياضة”.

وقال أبي رميا: “فوجئنا بتغيب الوزير للمرة الرابعة. ومع احترامي الشخصي للوزير أؤكد باسم اللجنة أن هذا التصرف من قبل الوزير غير مقبول وهو يشكل تماديًا في الازدراء بدور المجلس النيابي وعدم احترام للشعب اللبناني الذي أعطى وكالة لمجلس النواب لتمثيله. إن للمجلس النيابي دورًا تشريعيًا ودورًا رقابيًا وهذه الطريقة بالتعاطي مع اللجنة لن نسكت عنها”.

وأعلن أبي رميا أن اللجنة “قررت طلب موعد مع الرئيس نبيه بري لإبلاغه بحيثيات الموضوع للتنسيق مع الرئيس نجيب ميقاتي سعيًا لحضور الوزير كلاس اجتماع اللجنة المقبل، فهذا الأمر أساسي ومطلوب من قبل الوزير احترامًا للمجلس النيابي وللشعب اللبناني”.