الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تصريحٌ منسوب لجنبلاط.. والتقدمي الاشتراكي ينفي!

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2025 7:55 مساءً
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

A A A
طباعة المقال

نفت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، “صحة الكلام المنسوب إلى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، والذي يتضمن تصريحا مزعوما حول الاستعداد لاستقبال نازحين جراء عدوان محتمل”.

وأكدت المفوضية أن “هذا الكلام عار من الصحة تماما”، داعية “وسائل الإعلام وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقّة والحذر في نقل الأخبار، وضرورة مراجعة مفوضية الإعلام قبل نشر أي تصريح ينسب إلى وليد جنبلاط أو إلى رئيس الحزب التقدمي النائب تيمور جنبلاط، ما لم يكن صادرا بالصوت والصورة أو منشورا عبر الصفحات الرسمية للحزب وجريدة الأنباء”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب غسان حاصباني
    حاصباني: حزب الله قاعدة عسكرية متقدمة لإيران.. والمطلوب سحب السلاح
    أديب عبد المسيح
    أديب عبد المسيح: بري رفض إدراج تعديل قانون الانتخاب على جدول الأعمال
    وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين
    وزير الصحة: واصلنا العمل من أجل تعزيز خدمات الصحة النفسية

    الأكثر قراءة

    انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني
    انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"
    المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك
    على وقع "زلزال باراك".. رسائل عربية تحذيرية حاسمة تصل إلى بيروت
    جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
    فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!