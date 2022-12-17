تصريح خطير للحكومة الإيرلندية.. لا نستبعد تورط حزب الله في هجوم العاقبية!

عنصر من الجيش اللبناني وجنود حفظ سلام تابعين للأمم المتحدة (اليونيفيل) يقفون إلى جانب مركبات لليونيفيل في مدينة العاقبية (رويترز)

رفض سايمون كوفيني، وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي، تأكيدات حزب الله بأنه ليس ضالعاً في الاعتداء على قوات اليونيفيل في العاقبية جنوب لبنان، والذي أدى لمقتل جندي إيرلندي رصاصة في الرأس.

ولم تستبعد السلطات الإيرلندية مسؤولية حزب الله عن الاعتداء الذي تعرضت له دورية من هذه القوات عندما كانت في طريقها من الجنوب إلى بيروت ليل الأربعاء الماضي.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإيرلندي ميهول مارتن، الذي سترسل بلاده بعثة تشارك في التحقيق بالحادثة يوم الإثنين 19 ديسمبر، “إننا نعمل في بيئة عدائية صعبة”.

ويتوقع أن يصل إلى لبنان فريق آيرلندي متخصص من 8 أشخاص، بينهم 3 محققين من الشرطة العسكرية، لفحص ملابسات الحادث وتقديم الدعم للجنود الجرحى الثلاثة، وفق ما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الآيرلندية.

من جهته، قال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، إن الحادث الذي وقع خطير جداً، ومن المهم أن تضمن السلطات اللبنانية السرعة في تقديم الجناة للعدالة.

وأضاف أن قتل عنصر حفظ سلام من {يونيفيل} يعد جريمة ضد المجتمع الدولي وضد جنود حفظ السلام الموجودين في لبنان لضمان حفظ الأمن على طول الحدود مع إسرائيل.