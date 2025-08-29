السبت 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 30 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تصريح عالي النبرة لباسيل ضد حزب الله!

منذ ساعة واحدة
النائب جبران باسيل

النائب جبران باسيل

A A A
طباعة المقال

في تصريحٍ لافت للنائب جبران باسيل اتجاه حزب الله، قال “هلأ في فرصة مع كل الأحداث البشعة اللي صارت، سواء حرب نبّهنا منها بس ما سمعولنا، لأنه مرتبطين بالخارج”.

وأضاف باسيل “دينة جوّا مش سمّيعة بس دينة برّا سمّيعة.. راحو بمشروع خارجي دمّرهم ودمّر البلد ودمّرنا كلنا سوا”.

“.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب غسان حاصباني
    حاصباني: لا يمكن لإيران أن تحاول الضغط لمنع تنفيذ القرارات الحكومية
    النائب سامي الجميل
    سامي الجميّل: لا تردّد في قرار نزع السلاح ولن نسمح لأحد أن يقف في وجه الدولة
    رئاسة مجلس الوزراء في لبنان
    لمناقشة خطة حصر السلاح.. جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل

    الأكثر قراءة

    قصف إسرائيلي على صنعاء
    بـ"خدعة استخباراتية".. إسرائيل تشن غارات جوية على اجتماع قيادات الحوثيين في صنعاء
    عناصر من الجيش اللبناني
    فيديو.. الجيش اللبناني يبدأ أكبر عملية جمع للسلاح منذ الحرب الأهلية
    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    بري: الاتفاق الجديد نُسف وإسرائيل لن تنفّذ