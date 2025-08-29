تصريح عالي النبرة لباسيل ضد حزب الله!

في تصريحٍ لافت للنائب جبران باسيل اتجاه حزب الله، قال “هلأ في فرصة مع كل الأحداث البشعة اللي صارت، سواء حرب نبّهنا منها بس ما سمعولنا، لأنه مرتبطين بالخارج”.

وأضاف باسيل “دينة جوّا مش سمّيعة بس دينة برّا سمّيعة.. راحو بمشروع خارجي دمّرهم ودمّر البلد ودمّرنا كلنا سوا”.

مش دفاعاً عن هيك حكومة، بس مقاومة لا ترد على مقتل قادتها وتدمير بيوت بيئتها وإغتيال جنودها لا تستطيع الدفاع عن لبنان، #اقتراحي_للحزب ياخد حجمه الطبيعي و يعترف إنّو احترق نفسه عسكرياً و إنو قرارو بإيران.

بالنسبة للجيش اللبناني ، ألف تحيّة🫡🫡🫡#نصحناكن_ما_ردّيتو https://t.co/eLiCrv9Zd7 pic.twitter.com/MhWLACRiVQ — Jay Abboud (@JayAbboud7) August 29, 2025

