تصريح "لافت" لرئيس كتلة حزب الله النيابية.. نحن السياديون الحقيقيون!!

إعتبر رئيس ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​محمد رعد​، أننا “بعد 30 سنة من دخول ​حزب الله​ العمل النيابي نزداد ثقة بأنفسنا لأننا السياديون الحقيقيون في هذا البلد، ونزداد اطمئنانا بأن الخيار الأجدى لحماية البلد هو ​المقاومة​، وواثقون بقدرة شعبنا، وفرحة ساعة بانتصار يستعيد فيها شعبنا فيه كرامته وعزته تساوي كل الكيد والمعاناة التي مارستها السلطة خلال سنوات، وهذا ما يتيح للمقاومة أن تجدد شبابها لأنها واثقة بهذا الشعب”.

وأضاف رعد في مقابلة تلفزيونية، نحن دخلنا الى ​الإنتخابات النيابية​ حينذاك وكان أميننا العام مستشهدا مع عائلته وبالتالي كان زخم المقاومة حاضر ومظلومية المقاومة عند الناس حاضرة، ولم يكن هدفنا الحضور نيابيا بهدف الإستيلاء على السلطة”.

وشدد رعد على “أننا نتعاطى بمسؤولية بأن نوظف الساحة من أجل أناسنا وحمايتهم، وهاجسنا أن نتبين بعض السلبيات التي يمكن أن تضع عراقيل بطريق المقاومة”.

وأشار رعد الى أن تجربتنا النيابية تؤكد أن هذا النظام يجب إعادة النظر فيه، وعلى الأقل اعادة نظر بروحية ما اتفق عليه في ​اتفاق الطائف​، ونحن لا نريد أن نغير النظام كليا، وحضورنا في المجلس النيابي يستدعي مشورتنا من كل صاحب طرح إن كان يريد أن يمرره الى المجلس النيابي، وذلك حسب تقديرنا للمصلح الوطنية، وبالمبدأ تأثيرنا فعال ومباشر بحركة التربع عموما وذلك باعتراف جميع الكتل النيابية، وفرضنا نكهة خاصة على العمل التشريعي بالبرلمان”.