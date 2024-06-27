الخميس 21 ذو الحجة 1445 ﻫ - 27 يونيو 2024 |
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تصريح للنائب البستاني حول مستشفى دير القمر.. وهذا ما جاء فيه

منذ 6 دقائق
النائب فريد البستاني

النائب فريد البستاني

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أعلن النائب فريد البستاني، في تصريح اليوم الخميس في مجلس النواب، انه حضر اجتماع لجنة المال والموازنة التي خصصت لموضوع المستشفيات، مشيراً الى أن “وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض أوضح أن هناك تقدماً وتعاوناً بين وزارتي المال والصحة”.

وقال: “أثرت موضوع مستشفى دير القمر، وكنا وعدنا ان البناء سينتهي العمل به، لكن هناك مشكلة في الموازنة، وهناك بند للمساهمة ليستعمل كبند تشغيلي من اجل هذا المستشفى. وكنت وعدت ان يتم بدء العمل بالمستشفى ونتمنى السير به، فأهل الشوف ودير القمر بحاجة له”.

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