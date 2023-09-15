تصريح مفاجئ لوزير الداخلية عن ملاحقة الفاسدين.. "لن نتراجع"!

نظمت الجامعة اليسوعية حفل اختتام برنامج youth4governance لعام 2023 في جامعة القديس يوسف بعنوان “Nefaa: The Cliffhanger ”، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي والوزيرة السابقة ماري كلود نجم، ورئيس الجامعة البروفيسور سليم دكاش ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود.

وتحدث مولوي مع بالطلاب الذين عملوا تطوعا في هيئة إدارة السير والمركبات فقال: “أصريت أن أكون معكم اليوم لنرى وإياكم لبنان الغد الذي نبنيه سوية حجرا حجرا كي لا يبقى أي حجر للفساد وللمؤامرة على لبنان وعلى طموحكم، لبنان الذي يشبهنا جميعا.

أضاف: العمل الذي انجزتموه بمساعدة الادارة اللبنانية والذي اغناها واكسبكم الخبرات الكبيرة، هو عمل مقدر ومحترم ومحبوب من قبل كل اللبنانيين ونرى فيه الصورة للبنان الغد الخالي من الفساد والمزدهر الذي احببناه جميعا. ان لبنان هذه البقعة التي خلقها الله والتي نصر على العيش فيها بكل طوائفه التي تغنيه. يجب ان نعطي لبنان من قلبنا وان نأخذ من كل طائفة احسن ما عندها وهو ليس للقسمة او التقاسم.

وتابع: لقد جهدنا في وزارة الداخلية والبلديات بالوقوف مع شعبنا امنيا وبالإدارة وبمحاربة الفساد وفتحنا ملفات لها علاقة بمحاربة الفساد وسنكمل مع كل شركائنا ببناء الوطن ولن نتراجع لحظة بإعطاء الاذونات اللازمة التي وردتنا من القضاء المختص لملاحقة المرتكبين، وأعطينا الإذن بملاحقة المرتكبين في الإدارة التي عملتم فيها وادارات ومؤسسات أخرى أمنية وغير أمنية، لن نقبل ان يبقى في لبنان فساد، هذا هو عهدنا امامكم.

نتطلع من خلالكم بأمل كبير للغد لبناء لبنان الثقافة والحضارة والتقدم والوحدة الوطنية وطوائفه التي تغنيه ولا تأخذ منه..

شكرا كثيرا لكم ولإدارة جامعتكم ونحن واياكم مكملين لنبني البلد.