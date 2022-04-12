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تصريح مهم لوكيل المطاحن في الجنوب

12 - أبريل - 2022

الخبز

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أعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال، أن “عمليات تسليم الطحين في مناطق الجنوب ستبدأ الليلة، بمتابعة وتنسيق مع المدير العام للاقتصاد محمد أبو حيدر، المكلف من الرئيس نبيه بري الذي يتابع أزمة الطحين في شكل دائم”.

وتابع, “ستشهد الأفران ابتداء من الليلة والساعات المقبلة انفراجا وارتياحا ملحوظين”.

هذا وأكد رئيس تجمع المطاحن في لبنان أحمد حطيط في اتصال مع موقع “صوت بيروت انترناشونال” ان “مصرف لبنان حوّل اعتمادات الى باخرتين محملتين بالقمح.”

وأضاف حطيط: “كذلك، وعد المركزي ان يحول أيضا غداً الى باخرتين أخرتين، مشيراً ان الازمة الى انفراج و ستُسلم الافران الكميات الكافية من الطحين لتلبية حاجات السوق.”

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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