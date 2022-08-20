تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!

قال مدير عام شركة ستاتيستكس ليبانون ربيع الهبر: “معلوماتي ان ملف الترسيم بخواتيمه ومن اليوم حتى اسبوعين هوكشتاين قد يأتي بالجواب الاسرائيلي والاتجاه ان الملف سيحسم قبل انتهاء عهد الرئيس عون”.

وأضاف في حديث للـOTV: “فريق من توتال سيأتي في شهر تشرين الاول الى لبنان وهذا يعني انه سيكون هناك تمهيد للارضية لبدء العمل”.

وفيما خص الارتفاع الذي يسجله سعر صرف الدولار، قال الهبر: “نحن امام قفزة جديدة للدولار ولا سقف له واذا ذهبنا باتجاه رفع الدولار الجمركي بالسعر الذي يحكى عنه فسنشهد مزيدا من الانهيارات بسعر صرف الليرة”.

من جهة أخرى، واصل الدولار الأميركي ارتفاعه الجنوني مقابل الليرة اللبنانية التي فقدت قيمتها، وتنهار يوما بعد يوم، حيث تخطى عتبة الـ33 ألف ليرة منذ أيام في ظل غياب الدولة والمعنيين.

وبلغ الدولار الأميركي مساء السبت الواقع في 20 آب 2022 (33900 ليرة لبنانية للشراء و34000 ليرة لبنانية للمبيع) مقابل الدولار الواحد.

وكان قد سجّل صباحا 33500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.