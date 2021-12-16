تصريح هام لصندوق النقد حول تعريف الخسائر بالقطاع المالي اللبناني

أعلن مدير التواصل في صندوق النقد الدولي جيري رايس، أنّ “فريق الصندوق اطلع على أرقام الخسائر التي توصلت لها الحكومة اللبنانية وهو في صدد دراستها”.

وقال رايس: “هناك تقدم ملحوظ في تعريف الخسائر بالقطاع المالي، وأي تقدير لهذه الخسائر من الضروري أن يتقاطع مع مشروع إصلاحات شامل، وخطة تعالج الازمة الاقتصادية والمالية”.

يذكر أن مصادر مالية دولية كانت قد أكد لصوت بيروت انترناشونال، ان زيارة وفد صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الحالي، أتت في اطار تعارف رئيس البعثة الجديد على الرؤساء، وان المفاوضات ما زالت في مراحلها الاولى، مشددة على ان صندوق النقد الدولي لن يودع “قرشاً” واحدا في لبنان قبل اقرار قانون للكابيتال كونترول يراعي متطلباته، وبالتالي لا برنامج ولا خطة إنقاذ قبل هذا الاصلاح الاساسي.