تصعيدٌ خطير في الجنوب.. هجوم ناري مركّب من صواريخ استهدفت مستوطنة حرفيش

أعلن “حزب الله” اليوم الاربعاء، أنه شنّ هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمّع مستحدث جنوب ‌‏مستوطنة (الكوش)، واستهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وتمّت إصابته مباشرة ‌‏وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

في حين، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر طبية إسرائيلية أنباء تُفيد بتعرّض 11 شخصاً للإصابة، من بينهم ثلاثة في وضع خطير وآخر حرج، وذلك بعد شنّ “حزب الله” عمليات على مواقع شمال إسرائيل.

وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن هجوم ناري مركّب من طائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت مستوطنة حرفيش في الجليل الغربي، ما أوقع 10 اصابات على الأقل.

إلى ذلك، أعلنت “القناة 13 الإسرائيلية” عن 11 إصابة في هجوم حرفيش، بينها اثنان ميؤوس منها وثلاثة خطرة.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنّه “رصدنا قبل قليل إطلاق قذائف من لبنان سقطت بمنطقة حرفيش من دون تفعيل صفارات الإنذار”.

ويأتي الهجوم على حُرفيش عقب تحذير من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن “تبادل إطلاق النار المستمر منذ فترة طويلة مع حزب الله بالتوازي مع حرب غزة ربما يتصاعد قريبا”. وحُرفيش هي بلدة للعرب الدروز تبعد ثلاثة كيلومترات عن الحدود الإسرائيلية مع لبنان.

فيما أعلن حزب الله مسؤوليته عن الاستهداف.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عددا من عمليات إطلاق نُفذ من لبنان صوب حُرفيش. وأضاف أنه لم يطلق صفارات الإنذار لتوجيه الأشخاص إلى المخابئ وأنه يحقق في الحادث.

من جهته، استهدف الجيش إسرائيلي منزلاً في محيبيب، وقصف بالمدفعية على وادي العصافير، ومحلة الشاليهات في مدينة الخيام وقذائف حارقة على كفركلا ونحو أطراف كفرشوبا والوزاني.