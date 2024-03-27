تصعيد إسرائيلي جديد في الجنوب.. شهداء في بلدتي طيرحرفا والناقورة

أفادت مصادر مطلعة بسقوط 6 شهداء و7 جرحى إثر غارتين إسرائيليتين على بلدتي طيرحرفا والناقورة جنوب لبنان، بينهم عناصر من الهيئة الصحية الإسلامية، إثر قصف طال منزلاً في طيرحرفا.

وفي هذا الصدد، قال قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي “ننفذ هجمات نوعية ضد حزب الله لتكبيده خسائر فادحة”.

من جهته، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي “إن لحظة الهزيمة (بالنسبة إلى “حزب الله) تقترب، والتحرك في لبنان قد يكون محدوداً ويتطوّر إلى حرب، ليس لدينا اتفاق بعد، واتفاق الرهائن في غزة يمكن أن يؤدي إلى اتفاق في لبنان أيضا”.

ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن “عمق لبنان يتحوّل إلى منطقة حرب، و”حزب الله” يخاطر”، مؤكداً عدم وجود “تهديد على الحدود (الشمالية) لأنه تم دفع “حزب الله” إلى الداخل، وفقد العديد من عناصره.

كما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن “حزب الله” يحاول الدخول إلى إسرائيل من خلال الفرع اللبناني لمنظمة “الجماعة الإسلامية”، حسب ما نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية.