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تصعيد إسرائيلي جديد.. هذه آخر المستجدات

منذ 5 دقائق
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يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان مع ساعات الليل، حيث شنّ الطيران الحربي الإسرائيلية غارتَين عنيفتَين استهدفتا توالياً منزلاً غير مأهول في بلدة ياطر عند أطراف بلدة كفرا، ومنطقة المشاع بين بلدتَي مجدل زون والمنصوري.

وقد سُمِع دوي الانفجارَين في منطقة الجنوب، فيما لم يُفَد عن وقوع إصابات في الغارتَين.

يأتي هذا القصف الليلي بُعيد سلسلة استهدافات اليوم لثلاث سيارات تقلّ عناصر من “حزب الله” في بلدتَي عين بعال والشهابية، قضاء صور، تزامناً مع غارات شنّها الطيران الحربي أيضاً على بلدات حدودية.

وفي وقتٍ سابق، كان قد أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن “وحدة الساحات قائمة شاؤوا أم أبوا”.

وردّ على كتاب النائب جبران باسيل إلى مجلس الأمن قائلاً: جبران في كتابه يريد أن يفصل جبهة الجنوب عن غزة “وهيدي ما بتزبطش”.

وأكد برّي أنّ “قواعد الاشتباك تغّيرت والنتيجة الأهمّ للسجادة العجمية أنّها قالت لإسرائيل “زمن الأول تحوّل”.

    المصدر :
  • النهار

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