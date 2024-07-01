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تصعيد إسرائيلي جنوباً وغارة تستهدف البياضة - قضاء صور للمرة الأولى

منذ ساعتين
قصف مواقع إسرائيلية قرب الحدود مع جنوب لبنان

قصف مواقع إسرائيلية قرب الحدود مع جنوب لبنان

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شن طيران جيش الاحتلال الاسرائيلي غارتين صباح (الإثنين 1-7-2024) على بلدة كفركلا، الأولى على حي الظهور والثانية على حي المسيل.

كما استهدفت غارة فجر اليوم منزلا في بلدة البياضة – قضاء صور للمرة الأولى وقد تحركت الإسعافات الى المكان وبحسب المعلومات الأولية لا إصابات جراء الغارة، وعلى بليدا قضاء مرجعيون.

في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف بالطائرات مباني ادعى أنها عسكرية تابعة لحزب الله في بلدات كفركلا وحولا والبياضة ورب الثلاثين جنوب لبنان.

وأضاف أنه قصف بالمدفعية منطقة الظهيرة جنوبي لبنان لإزالة ما وصفه بـ”التهديد”، وفق زعمه.

وأمس الأحد أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 18 جنديا بعد هجوم بطائرة مسيّرة على موقعهم في هضبة الجولان المحتلة على الحدود اللبنانية، حالة أحدهم خطيرة.

وأوضح الجيش في بيان أن الغارة وقعت في وقت سابق من الأحد، مضيفا أنه قصف منذ ذلك الحين أهدافا لحزب الله جنوبي لبنان بالطائرات الحربية والمدفعية.

وكان حزب الله أعلن مسؤوليته عن الهجوم، قائلا إنه استهدف موقعا عسكريا إسرائيليا ردا على ضربات الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الأحد.

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