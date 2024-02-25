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تصعيد إسرائيلي خطير.. سنكثف القصف على لبنان حتى يستسلم حزب الله!

منذ 10 دقائق
وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت

وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت

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نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع يواف غالانت أن جيش الاحتلال يخطط لزيادة كثافة النيران ضد حزب الله.

وقال غالانت “سنكثف إطلاق النار في الشمال حتى لو أبرمت هدنة في غزة إلى أن يستسلم حزب الله”.

تصريحات غالانت المفاجئة تأتي مخالفة للمساعي الدولية الداعية لخفض التصعيد بين حزب الله والجيش الإسرائيلي تزامناً مع مفاوضات باريس لوقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل جديدة للأسرى.

يشار إلى أن العضوين الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي كريس كونز وريتشارد بلومنتال أكدا قبل أيام أن الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله لديهما فرصة لتهدئة التوتر على الحدود الجنوبية للبنان.

وذكر كونز “الأسابيع القليلة المقبلة نقطة تحول حقيقية، لغزة وإسرائيل ولبنان والبحر الأحمر والعراق”، مضيفا أن إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قد تكون له “تبعات إيجابية” للبنان.

وأنهى القرار الصادر في 2006 آخر صراع كبير بين حزب الله وإسرائيل وينص على وجوب عدم وجود أي فصائل مسلحة في رقعة بجنوب لبنان عدا الجيش اللبناني.

وقد أسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل نحو 190 مقاتلا من حزب الله و50 مدنيا، وقُتل 12 جنديا وخمسة مدنيين في شمال إسرائيل، ونزح عشرات الآلاف من على جانبي الحدود.

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