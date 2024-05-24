تصعيد خطير جنوبًا...

سُجّل أمس تصعيد عدواني خطير تمثل بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة وحافلة لنقل الطلاب إلى مدرسة حسن كامل الصباح في النبطية على طريق بلدة كفردجال وأدّت الى استشهاد المدرّس محمد ناصر فران بعد احتراق سيارته وجرح ثلاثة طلاب من ركاب الحافلة، والتسبب بحالة هلع وخوف بين التلاميذ.

وأشارت مصادر سياسية عبر “الانباء” الالكترونية إلى أنّ “اسرائيل اللاهثة وراء تسجيل انتصار ما في غزة أو في جنوب لبنان لا تفرّق بين مدني أو عسكري في الجنوب كما في غزة، وهي لا تتردد في ارتكاب المجازر الوحشية لإبقاء عداد القتلى مرتفعاً لترى فيه تعويضاً معنوياً على هزائمها المتلاحقة وجرائمها البشعة التي تقترفها كل يوم”.