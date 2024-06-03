تصعيد خطير في الجنوب.. الحزب يعلن إطلاق مسيّرات على أهداف في ليمان

أعلن “حزب الله”، اليوم الاثنين، أنه شنّ هجوماً “بمسيّرات ‏انقضاضية على هدف ‏جنوب ليمان، إنفجرت أرضاً رغم ‏محاولة العدو اعتراضها وبعضها سقط على نهاريا”.

فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن “مسلحاً أطلق النار على سيارة إسرائيلية عند مستوطنة كريات أربع ولاذ بالفرار دون وقوع إصابات”.

في حين، إن التصعيد الذي يقوم به “حزب الله” ليس وحيدا، بل إن إسرائيل تقابله بتسخين الجبهة أكثر، وبزيادة وتيرة الاستهدافات التي تطال عناصر وقياديي الحزب من خلال عمليات الاغتيال الدقيقة التي ينفّذها سلاح الجو الإسرائيلي، وبالتالي فإن الاحتمالات في الفترة المقبلة مفتوحة على مصراعيها، وثمّة قلق حقيقي من توسيع الحرب أكثر.

وفي سياقٍ متصل، أكد معهد أبحاث الأمن الإسرائيلي – الأربعاء السابق – أن “حزب الله بدأ استخدام طائرات مسيّرة يمكنها إطلاق صواريخ وأخرى تجمع المعلومات، وسط مخاوف إسرائيلية من تزايد استخدام الحزب للمسيّرات التي يتعذر على النظام الدفاعي الجوي مواجهتها”.

وشدد معهد الأبحاث على أن “قدرة حزب الله على اعتراض المسيّرات الإسرائيلية تشكل تهديدا لحرية عمل الجيش، بينما نجحت مسيّرات الحزب بالوصول إلى معسكرات للجيش”.

وفي وقت سابق من الشهر الفائت، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الطائرات المسيّرة “الانتحارية” التي يطلقها حزب الله تمثل تهديدا يتعذر على منظومة الدفاع الجوي مواجهته.

وبينما يطلق حزب الله عدة مسيّرات “انتحارية” يومياً واحدة تلو الأخرى، تتزايد المخاوف في إسرائيل من إطلاق سرب من هذه المسيّرات فجأة، على غرار وابل الصواريخ والمسيّرات التي أطلقتها إيران تجاه إسرائيل في عملية “الوعد الصادق”.