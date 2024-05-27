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تصعيد خطير للعدوان.. شهيد باستهداف قرب مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل

منذ 14 دقيقة
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استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية صباح (الاثنين 27-5-2024) دراجة نارية قُرب مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل.

وأعلن مدير مستشفى صلاح غندور عن سقوط شهيد و10 جرحى من المدنيين بينهم 4 بحال الخطر في الاستهداف لمدخل المستشفى.

ولحقت أضرار ماديّة بالمستشفى جرّاء الاستهداف المباشر للدراجة عند مدخلها، وقد أدّى عصف الصاروخ إلى تحطّم الزجاج وتضرّر المرافق الخارجية للمستشفى.

كما ذكر الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة من نوع “سكاي رايدر” سقطت داخل الأراضي اللبنانية ويجري التحقيق في الحادث.

الى ذلك، أغار الطيران الحربي قرابة العاشرة والنصف، على وسط بلدة عيترون. وتعرضت وادي حامول لقصف مدفعي في القطاع الغربي.

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