تصعيد على الجبهة الجنوبية.. ومسيّرتان لـ"حزب الله" تنقضان على ثكنة معاليه غولان

يتواصل التصعيد بين “حزب الله” وإسرائيل على الحدود الجنوبية للبنان، وفي آخر التطورات، استهدف القصف المدفعي المعادي أطراف الوزاني – سردا، فيما استهدفت غارتان للعدو أطراف بلدة رميش والاحراج قبالة عيتا الشعب.

بينما أطلق جيش الاحتلال رشقات نارية على أطراف الوزاني لترهيب المزارعين في المكان.

وفي هذا السياق، ذكرت قناة “المنار” أن مدفعية الاحتلال استهدفت منطقة “صليب” بين الغجر وعين عرب ومنطقة “سعسع” في أطراف رميش.

ورداًّ على ‌‏‌‌‏الإعتداءات الاسرائيلية وخصوصاً على بلدة الضهيرة ‏وبعد استشهاد مواطن، قصف “حزب الله” من بعد ظهر يوم ‏الخميس ‌‏مستوطنة عفدون بصواريخ الكاتيوشا.‏

كما اعلن الحزب عن تنفيذ هجوم جوي ‌‏بمسيرتين انقضاضيتين على ثكنة معاليه غولان.

وقد أعلن “حزب الله” استهدافه من بعد ظهر اليوم، ‌‏أماكن تموضع جنود العدو في مستعمرة المطلة وإصابتها إصابة مباشرة وإيقاع أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح، كما استهدف “حزب الله” مقراً ‏مستحدثاً لقيادة القطاع في ليمان بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

كما تمكّنت فرق الدفاع المدني صباحا، من العثور على جثة الشاب ربيع الياسين الذي كان في منزله في الضهيرة أمس، عند استهدافه بغارة إسرائيلية.